Jam Session # 3 Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Marmande

Jam Session # 3 Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Jam Session # 3 Chez les Filles

Jam Session. Vous connaissez maintenant le concept, en partenariat avec la Rock School Marmande , venez partager un moment convivial et musicial, ouvert à tous, Pro ou débutant ! .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jam Session # 3 Chez les Filles

Jam Session # 3 Chez les Filles

L’événement Jam Session # 3 Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne