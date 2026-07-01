UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Jam Session à La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 24 juillet 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
28 Rue des Chaudronniers
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Jam Session à La Cave des Chouans

28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

  .

28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 89 37  contact@lacavedeschouans.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jam Session à La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)