Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Jam Session à La Cave des Chouans

28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

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28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 89 37 contact@lacavedeschouans.com

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English :

L’événement Jam Session à La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral