Jam Session European Jazz Companions Mont-Dauphin
dimanche 20 septembre 2026 · Mont-Dauphin
Informations pratiques
Mont-Dauphin
Jam Session European Jazz Companions
Jardin de l’auberge de l’Echaugette Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Oreille portée jazzy? Dans le cadre des European Jazz Companions, profite d’une Jam Session endiablée qui durera jusqu’au bout de la nuit !
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Jardin de l’auberge de l’Echaugette Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 81 24 88
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English :
In the mood for some jazz? As part of the European Jazz Companions series, come see a concert in front of the Arsenal in Montdauphin! First set: students from local music programs. Second set: The European Jazz Companions.
L’événement Jam Session European Jazz Companions Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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