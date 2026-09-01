Informations pratiques

Mont-Dauphin

Jam Session European Jazz Companions

Jardin de l’auberge de l’Echaugette Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 20:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Oreille portée jazzy? Dans le cadre des European Jazz Companions, profite d’une Jam Session endiablée qui durera jusqu’au bout de la nuit !

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Jardin de l’auberge de l’Echaugette Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 81 24 88

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English :

In the mood for some jazz? As part of the European Jazz Companions series, come see a concert in front of the Arsenal in Montdauphin! First set: students from local music programs. Second set: The European Jazz Companions.

L’événement Jam Session European Jazz Companions Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras