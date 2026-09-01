Répétitions publiques European Jazz Companions Mont-Dauphin
jeudi 17 septembre 2026 · Mont-Dauphin
Informations pratiques
Mont-Dauphin
Répétitions publiques European Jazz Companions
Salle basse de l’arsenal Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Oreille portée jazzy? Dans le cadre des European Jazz Companions, participe aux répétitions publiques dans la salle basse de l’Arsenal à Montdauphin !
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Salle basse de l’arsenal Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 81 24 88
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English :
Got a ear for jazz? As part of the European Jazz Companions, come join the public rehearsals in the lower hall of the Arsenal in Montdauphin!
L’événement Répétitions publiques European Jazz Companions Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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