Jam session Groove / Par La Gélule JASS CLUB PARIS Paris

Jam session Soul, Funk, Hip Hop & Jazz animée par le collectif La Gélule

« Cause : Music IS Medecine »

C’est autour de ce concept que le collectif La Gélule s’est créé !

Acteur culturel de la scène parisienne et toulousaine, il est également à l’initiative du ‘Jazz-Club’ et des jam sessions du festival Jazz In Marciac, depuis 2017.

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !

Le samedi 02 mai 2026

de 22h30 à 01h30

payant Musicien·nes : 0 EUR

Tarif : 5 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T01:30:00+02:00

fin : 2026-05-03T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T22:30:00+02:00_2026-05-02T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

