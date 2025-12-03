Paco Andreo ‘P4CTET’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Son univers repose sur l’idée de sculpter le temps. Étirer, contraindre, suspendre – il expérimente dans ces dimensions en travaillant un son qui use de techniques étendues et préparations diverses sur les instruments, mais aussi du glitch, ainsi qu’une approche microtonale de l’harmonie et la mélodie, créant un langage unique et sans compromis.

Paco Andreo : trombone à pistons, voix

Thibault Gomez : piano préparé, piano quart de ton, prophet

Etienne Renard : contrebasse

Élie Martin-Charrière : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, nouvelles compositions — Le P4ctet se joue des codes du jazz dans lequel on le classe, sur une crête fertile entre musiques improvisées et contemporaines, sans se déraciner du rythme.

Le samedi 02 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 02 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



