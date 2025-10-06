LUC DELAHAYE – ENTRÉE – LUC DELAHAYE – JEU DE PAUME Paris

FREDDO ET STITCH Début : 2026-01-17 à 15:00. Tarif : – euros.

Mesdames et Messieurs, petits et grands, bienvenue dans un monde où tout devient possible… Un monde de mystères, d’illusions et de rires !Voici Freddo, un magicien extraordinaire, un véritable maître de l’illusion, capable de faire apparaître des colombes, de faire léviter des objets et même de lire dans les pensées !Enfin… presque.Car ce soir, rien ne va se passer comme prévu…Pourquoi ? Parce qu’un invité très spécial a décidé de mettre son grain de sel magique :il est petit, il est tout bleu, il a de grandes oreilles et une énergie… explosive !Voici Stitch, le plus malicieux des assistants !Stitch rêve, lui aussi, de devenir un grand magicien. Mais au lieu d’aider Freddo… il fait tout foirer.Les colombes se transforment en poules, les cartes volent dans tous les sens, et les chapeaux deviennent… vivants !Mais au fond, Stitch a un cœur grand comme ça, et une envie sincère de bien faire.Alors ce soir, il va tenter de prouver qu’il peut, lui aussi, créer un moment magique.Y arrivera-t-il ?Freddo réussira-t-il à dompter la tornade bleue ?Une chose est sûre : préparez-vous à rire, à rêver, et à être É-PA-TÉS !Place à la magie… de Freddo et Stitch !

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84