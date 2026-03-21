Idrîs-Félix Bahri & Friends / Hommage à Michael Brecker JASS CLUB PARIS Paris

En mêlant jazz, funk et pop à l’héritage coltranien, Michael Brecker a ouvert la voie à toute une génération de musiciens.

Au fil d’une carrière exceptionnelle, il a partagé scènes et studios avec les plus grandes légendes : Chick Corea, George Benson, Joni Mitchell, Paul Simon, Frank Sinatra, Herbie Hancock, Bruce Springsteen, Steely Dan, Dire Straits… Une constellation de collaborations qui témoigne de son talent et de son impact durable sur la musique.

On lui rend hommage sur scène ce soir !

Sandro Torsiello / saxophone

Romain Salmon / guitare

Gaspard Berton / piano

Idrîs-Félix Bahri / basse

Jérôme Renaud / batterie

Une soirée pour célébrer Michael Brecker, sans doute le saxophoniste ténor le plus influent après John Coltrane !

Le samedi 02 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T21:30:00+02:00_2026-05-02T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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