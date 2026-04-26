Brunch & papote Maison de la Conversation Paris

Quand le Char Bonheur rencontre la maison de la Conversation, l’esprit de partage s’invite à table.

Plus qu’un simple repas, ce brunch est une invitation à réapprendre l’art de la discussion. Deux projets, une mission commune : créer du lien, échanger et savourer l’instant présent, ensemble.

Le menu Brunch

Une assiette salée, une douceur au choix, une viennoiserie, une boisson chaude et une boisson froide.

Date

Tous les dimanches

Horaires

11h à 15h

Tarifs sur place

Formule Brunch : 25 €

Menu Enfant (-10 ans) : 10 €

Animation

Le Char Bonheur

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Brunch Char Bonheur x MDC ! Partagez un repas et l’art de la discussion.

Le dimanche 31 mai 2026

de 11h00 à 15h00

Le dimanche 24 mai 2026

de 11h00 à 15h00

Le dimanche 17 mai 2026

de 11h00 à 15h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 11h00 à 15h00

Le dimanche 03 mai 2026

de 11h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T15:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T15:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T15:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T15:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T15:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/brunch-papote-le-char-bonheur-tickets-1988156059293?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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