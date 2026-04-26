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Brunch & papote Maison de la Conversation Paris

Brunch & papote Maison de la Conversation Paris

Brunch & papote Maison de la Conversation Paris dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10 Rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Quand le Char Bonheur rencontre la maison de la Conversation, l’esprit de partage s’invite à table.

Plus qu’un simple repas, ce brunch est une invitation à réapprendre l’art de la discussion. Deux projets, une mission commune : créer du lien, échanger et savourer l’instant présent, ensemble.

Le menu Brunch

Une assiette salée, une douceur au choix, une viennoiserie, une boisson chaude et une boisson froide.

Date
Tous les dimanches

Horaires
11h à 15h

Tarifs sur place
Formule Brunch : 25 €

  • Menu Enfant (-10 ans) : 10 €

Animation
Le Char Bonheur

Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Brunch Char Bonheur x MDC ! Partagez un repas et l’art de la discussion.
Le dimanche 31 mai 2026
de 11h00 à 15h00
Le dimanche 24 mai 2026
de 11h00 à 15h00
Le dimanche 17 mai 2026
de 11h00 à 15h00
Le dimanche 10 mai 2026
de 11h00 à 15h00
Le dimanche 03 mai 2026
de 11h00 à 15h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T15:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T15:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T15:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T15:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T15:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/brunch-papote-le-char-bonheur-tickets-1988156059293?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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