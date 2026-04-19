Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h à 15h30 et le premier dimanche du mois de 10h30 à 12h.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

Le jeudi 28 mai : entre 15h30 et 16h30, l‘atelier se poursuivra sur le compostage avec la maître composteur Marilyne Baboux de DM compost.

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons.

Le jeudi 21 mai 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 28 mai 2026

de 14h00 à 16h30

Le jeudi 07 mai 2026

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 03 mai 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T10:30:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T15:30:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T15:30:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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