Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS dimanche 3 mai 2026.
Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).
Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h à 15h30 et le premier dimanche du mois de 10h30 à 12h.
En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.
Le jeudi 28 mai : entre 15h30 et 16h30, l‘atelier se poursuivra sur le compostage avec la maître composteur Marilyne Baboux de DM compost.
Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons.
Le jeudi 21 mai 2026
de 14h00 à 15h30
Le jeudi 28 mai 2026
de 14h00 à 16h30
Le jeudi 07 mai 2026
de 14h00 à 15h30
Le dimanche 03 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-03T10:30:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T15:30:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T15:30:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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