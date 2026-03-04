JAM SESSION SOUL, Canal 93, Bobigny

JAM SESSION SOUL Jeudi 26 mars, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Entrée libre



Début : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T23:00:00+01:00



JAM SESSION SOUL à Canal 93 animée par Kim Dee

Kim Dee, chanteuse et violoncelliste nous présente une néo-soul hybride et audacieuse.

Pour cette Soul Session, elle vient accompagnée de 2 musicien.nes nous présenter un bout de son nouveau répertoire et animer une jam guidée par l’énergie de la soul.

Venez avec vos plus belles vibes et vos instruments.

Les JAM SESSIONS du CANAL 93 sont des rencontres musicales, animées par des musicien·ne·s professionnel·le·s.

Que vous soyez professionnel.le ou amateur, vous aurez ici l’opportunité de jouer ensemble, dans la joie et la bonne humeur, dans un cadre intimiste et convivial, sur la scène du Canal 93 dans des conditions de sonorisation professionnelles.

Des instruments seront disponibles sur scène (clavier, batterie guitares, basse, amplis, micros, percussions) mais rien ne vous empêche d’apporter le vôtre.

Jeudi 26 mars 19h30

Entrée libre ouvert à tou•te•s

Buvette et petite restaurtion sur place

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

