Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo Plougasnou
Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo Plougasnou mercredi 1 juillet 2026.
Plougasnou
Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo
6 Rue de l’Abbesse Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Tous les mercredis en juillet et en août, dès 16h30, ami(e)s, musicien(ne)s, chanteur, chanteuses venez jouer et chanter ! Instruments et sono sont à disposition des talents! .
6 Rue de l’Abbesse Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 03 13 79 88
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English : Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo
L’événement Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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