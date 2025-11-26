Plougasnou

Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo

6 Rue de l’Abbesse Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:30:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Tous les mercredis en juillet et en août, dès 16h30, ami(e)s, musicien(ne)s, chanteur, chanteuses venez jouer et chanter ! Instruments et sono sont à disposition des talents! .

6 Rue de l’Abbesse Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 03 13 79 88

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English : Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo

L’événement Jam Sessions Scène Ouverte au Pap’Oyo Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX