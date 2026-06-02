Jamais Trop Frais animation fruits et légumes Lac au Duc Taupont

Taupont

Jamais Trop Frais animation fruits et légumes

Lac au Duc Base de loisirs Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

À l’occasion de l’animation Jamais Trop Frais , venez découvrir ou redécouvrir les fruits et légumes frais à travers une expérience conviviale et gourmande placée sous le signe des salades d’été ! Petits et grands pourront participer à des jeux et ateliers sensoriels, profiter de conseils culinaires, déguster et s’inspirer de recettes autour des fruits et légumes frais et des salades d’été. Dès 14h. .

Lac au Duc Base de loisirs Taupont 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Jamais Trop Frais animation fruits et légumes Taupont a été mis à jour le 2026-06-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande