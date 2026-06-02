Jamais Trop Frais animation fruits et légumes Lac au Duc Taupont
Jamais Trop Frais animation fruits et légumes Lac au Duc Taupont jeudi 23 juillet 2026.
Taupont
Jamais Trop Frais animation fruits et légumes
Lac au Duc Base de loisirs Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
À l’occasion de l’animation Jamais Trop Frais , venez découvrir ou redécouvrir les fruits et légumes frais à travers une expérience conviviale et gourmande placée sous le signe des salades d’été ! Petits et grands pourront participer à des jeux et ateliers sensoriels, profiter de conseils culinaires, déguster et s’inspirer de recettes autour des fruits et légumes frais et des salades d’été. Dès 14h. .
Lac au Duc Base de loisirs Taupont 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Jamais Trop Frais animation fruits et légumes Taupont a été mis à jour le 2026-06-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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