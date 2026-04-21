Fest-noz à Taupont Salle Lenivel Taupont

Taupont

Fest-noz à Taupont

Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 21:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Fest-noz avec Les Beurbis Gallèzes, Harold Kotri, et Ferzae.

Venez danser, chanter et partager un moment de convivialité ! Au programme musique traditionnelle, danses bretonnes et bonne humeur toute la soirée. À partir de 21h. .

Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 45

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English :

L’événement Fest-noz à Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande