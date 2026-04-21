Fest-noz à Taupont Salle Lenivel Taupont
Fest-noz à Taupont Salle Lenivel Taupont samedi 28 novembre 2026.
Taupont
Fest-noz à Taupont
Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Fest-noz avec Les Beurbis Gallèzes, Harold Kotri, et Ferzae.
Venez danser, chanter et partager un moment de convivialité ! Au programme musique traditionnelle, danses bretonnes et bonne humeur toute la soirée. À partir de 21h. .
Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 45
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English :
L’événement Fest-noz à Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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