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Fest-noz à Taupont Salle Lenivel Taupont

Fest-noz à Taupont Salle Lenivel Taupont samedi 28 novembre 2026.

Lieu : Salle Lenivel

Adresse : 3 rue de la paix

Ville : 56800 Taupont

Département : Morbihan

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Taupont

Fest-noz à Taupont

Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Fest-noz avec Les Beurbis Gallèzes, Harold Kotri, et Ferzae.
Venez danser, chanter et partager un moment de convivialité ! Au programme musique traditionnelle, danses bretonnes et bonne humeur toute la soirée. À partir de 21h.   .

Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 45 

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English :

L’événement Fest-noz à Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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