Sortie nature Loutre y es-tu ? Taupont
Sortie nature Loutre y es-tu ? Taupont mercredi 26 août 2026.
Taupont
Sortie nature Loutre y es-tu ?
Beaumont Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Discrète et farouche, la loutre évite le regard des humains. Partez à la découverte de cet animal énigmatique qui revient peu à peu peupler nos rivières, en cherchant les traces et indices qu’elle laisse derrière elle. À 14h30.
Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature.
Gratuit, sur réservation auprès du CPIE de Brocéliande. .
Beaumont Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Sortie nature Loutre y es-tu ? Taupont a été mis à jour le 2026-04-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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