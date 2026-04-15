Taupont

Sortie nature Loutre y es-tu ?

Beaumont Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Discrète et farouche, la loutre évite le regard des humains. Partez à la découverte de cet animal énigmatique qui revient peu à peu peupler nos rivières, en cherchant les traces et indices qu’elle laisse derrière elle. À 14h30.

Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature.

Gratuit, sur réservation auprès du CPIE de Brocéliande. .

Beaumont Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Sortie nature Loutre y es-tu ? Taupont a été mis à jour le 2026-04-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande