Taupont

Exposition en plein air La balade des Minimiam de Pierre Javelle

Base de loisirs Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-07-01

Partez à la découverte du monde fascinant des Minimiam, entre paysages culinaires étonnants, jeux de mots illustrés et douce nostalgie d’enfance ! Visiteurs gourmands et voyageurs, laissez-vous guider à travers les univers poétiques d’Akiko Ida et Pierre Javelle.

Suivez les images surréalistes de ces deux photographes qui, pour l’amour du goût et de la lumière, vous invitent à la table du sourire. Devenez à la fois Gulliver et Lilliput l’espace d’une exposition, et regardez de plus près ce que vous pensez connaître de votre quotidien alimentaire. Approchez vous de la texture des choses, et pendant un instant, retrouvez le plaisir de faire un volcan avec votre purée.

Visible en accès libre, de début juillet 2026 à juin 2027, à la base de loisirs de Taupont. .

Base de loisirs Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Exposition en plein air La balade des Minimiam de Pierre Javelle Taupont a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande