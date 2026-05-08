Taupont

Un après-midi à la ferme La ferme aux pains Taupont

9 Rue du Lac Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

Cette visite a lieu à la ferme au pains à Taupont venez découvrir l’explication de Justine, paysanne boulangère bio sur la transformation du blé au pain.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).

Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs. Public familial. Pour une visite de groupe, contactez nous pour une visite privée. .

9 Rue du Lac Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Un après-midi à la ferme La ferme aux pains Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-05-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande