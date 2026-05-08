Un après-midi à la ferme La ferme aux pains Taupont Taupont
Un après-midi à la ferme La ferme aux pains Taupont Taupont mercredi 15 juillet 2026.
Taupont
Un après-midi à la ferme La ferme aux pains Taupont
9 Rue du Lac Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.
Cette visite a lieu à la ferme au pains à Taupont venez découvrir l’explication de Justine, paysanne boulangère bio sur la transformation du blé au pain.
Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).
Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs. Public familial. Pour une visite de groupe, contactez nous pour une visite privée. .
9 Rue du Lac Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un après-midi à la ferme La ferme aux pains Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-05-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Taupont (Morbihan)
- Brocéliande Sport Nature Journée grand public les belles rives Taupont 16 mai 2026
- Brocéliande Sport Nature Trail du lac les belles rives Taupont 16 mai 2026
- Brocéliande Sport Nature Vide-grenier en plein air les belles rives Taupont 17 mai 2026
- Fête du mouton La Ferme des vivants Taupont 24 mai 2026
- Sortie nature Loutre y es-tu ? Taupont 26 août 2026