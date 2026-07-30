Informations pratiques

Taupont

Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont

Gymnase Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’APEL de l’école Notre-Dame organise une nouvelle édition de son grand vide-greniers d’automne en plein air, qui rassemble plus de 300 exposants (particuliers, professionnels et collectionneurs) pour plus de 3000 visiteurs.

Buvette et restauration sur place. Dès 8h. .

Gymnase Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 7 67 33 84 16

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English :

L’événement Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-07-30 par CRT Bretagne_