Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont Taupont
dimanche 20 septembre 2026 · Taupont
Informations pratiques
Taupont
Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont
Gymnase Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’APEL de l’école Notre-Dame organise une nouvelle édition de son grand vide-greniers d’automne en plein air, qui rassemble plus de 300 exposants (particuliers, professionnels et collectionneurs) pour plus de 3000 visiteurs.
Buvette et restauration sur place. Dès 8h. .
Gymnase Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 7 67 33 84 16
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English :
L’événement Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-07-30 par CRT Bretagne_
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