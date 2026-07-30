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AGENDA · Taupont

Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont Taupont

dimanche 20 septembre 2026 · Taupont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Gymnase
Ville
56800 Taupont
Département
Morbihan
Tarif

Taupont

Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont

Gymnase Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’APEL de l’école Notre-Dame organise une nouvelle édition de son grand vide-greniers d’automne en plein air, qui rassemble plus de 300 exposants (particuliers, professionnels et collectionneurs) pour plus de 3000 visiteurs.
Buvette et restauration sur place. Dès 8h.   .

Gymnase Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 7 67 33 84 16 

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English :

L’événement Grand vide-greniers de l’école Notre Dame de Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-07-30 par CRT Bretagne_

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