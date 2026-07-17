Forum des associations de Taupont Taupont
samedi 29 août 2026 · Taupont
Informations pratiques
Taupont
Forum des associations de Taupont
salle de sport Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez rencontrer les associations locales et vous inscrire. Il y aura également des démonstrations, des animations et d’autres surprises.
Alors plutôt loisirs créatifs, sports nautiques, patrimoine, VTT, football… à vous de choisir ! De 9h30 à 12h .
salle de sport Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 17
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English :
L’événement Forum des associations de Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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