Informations pratiques

Taupont

Forum des associations de Taupont

salle de sport Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez rencontrer les associations locales et vous inscrire. Il y aura également des démonstrations, des animations et d’autres surprises.

Alors plutôt loisirs créatifs, sports nautiques, patrimoine, VTT, football… à vous de choisir ! De 9h30 à 12h .

salle de sport Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 17

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English :

L’événement Forum des associations de Taupont Taupont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande