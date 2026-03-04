JAMES BKS + ROFOROFO JAZZ, La Clé des Champs, Plaisir

JAMES BKS + ROFOROFO JAZZ Samedi 14 mars, 21h00 La Clé des Champs Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T21:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T21:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

JAMES BKS

Fils de Manu Dibango, il mélange les rythmes et chants ouest-africains avec des sonorités modernes comme le hip-hop et l’afro-pop.

Créant une expérience auditive riche et immersive qui transcende les frontières culturelles, la musique de James BKS est un véritable pont entre les âmes et les cultures qui célèbre l’héritage qu’il porte en lui. Fort de collaborations prestigieuses (Carlos Santana, Booba, Angelique Kidjo, Little Simz, Yseult…), il a publié un nouvel EP en 2025.

+ 1re partie : ROFOROFO JAZZ

En tout juste 4 ans et 2 albums, le combo parisien a su s’imposer comme une référence de la scène groove hexagonale, tant via leurs prestations scéniques unanimement saluées, que par les médias qui les ont largement mis en avant. Coup de cœur Nova, sélection FIP,

playlists France Inter, RFI, Le Monde… Un son signature mêlant afrobeat, hip-hop et jazz, en un métissage explosif.

La Clé des Champs 13 rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

