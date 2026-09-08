Jamspace // Blue Orange x Minuit Boulevard La Dame de Canton Paris

Informations pratiques

JamSpace, le réseau d’accompagnement pour musicien.nes amateurs, vous propose de découvrir 2 de ses groupes accompagnés dans les ateliers Jam Academy:

– Blue Orange (pop, rock)

– Minuit Boulevard (pop, rock)

Les ateliers Jam Academy consistent à mettre en relation des musiciens de mêmes niveaux et à les accompagner pendant un an dans leurs répétitions, pour un concert de restitution.

Vivre une soirée comme nulle part ailleurs autour d’artistes de talents pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris mais chargée d’histoire.

Le mardi 08 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T20:00:00+02:00_2026-09-08T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/jamspace-5



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