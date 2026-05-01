Jaona et son conte musical Iffendic
Jaona et son conte musical Iffendic samedi 23 mai 2026.
Iffendic
Jaona et son conte musical
Centre culturel de la Chambre au Loup Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai à 20h30, le centre culturel de la Chambre au Loup vous propose un conte musical de Jaona.
Un conte musical familial et humain, basé sur un subtil mélange de chanson française, de rap et de sample.
Il utilise sa voix comme instrument de musique.
Le thème du spectacle est l’inclusion, en prétextant une fête de quartier avec les relations plus ou moins proches entre voisins.
Sur réservation. .
Centre culturel de la Chambre au Loup Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16
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English :
L’événement Jaona et son conte musical Iffendic a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Montfort Communauté
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