Japan North Con’ 2026 Le Carré des Docks Le Havre samedi 13 mars 2027.

Le Havre

Japan North Con’ 2026

Le Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-13 10:00:00

fin : 2027-03-14 18:00:00

Date(s) :

2027-03-13

La Japan North Con’ revient au Havre pour sa 4e édition !

Plonge dans l’univers fascinant de la Pop Culture et du Japon lors de 2 jours d’immersion totale entre passion, découverte et partage !

Que tu sois fan de mangas, d’anime, de jeux vidéo, de cosplay, de fantastique ou de science-fiction, la Japan North Con’ est l’événement qu’il ne faut pas manquer !

Au programme

– Invités & artistes exceptionnels — viens échanger avec ceux qui font vibrer la pop culture !

– Espace Cosplay — défilé, concours et rencontres pour mettre ton talent en lumière ✨

– Zone Jeux Vidéo — tournois, free play, rétro et nouveautés pour les gamers de tous niveaux

– Marché des exposants — des dizaines de stands remplis de créations, d’illustrations et de trésors geek

– Conférences & Ateliers — explore les coulisses du doublage, du cosplay ou des grands thèmes de la pop culture avec des pros passionnés

Réserve dès maintenant ton week-end et rejoins la grande aventure de la Japan North Con’ 2027 ! .

Le Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

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English : Japan North Con’ 2026

L’événement Japan North Con’ 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie