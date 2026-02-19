Jap’n’Car Festival Avenue Georges Boillot 91310 Linas Linas

Jap’n’Car Festival

Avenue Georges Boillot 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry Linas Essonne

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

2026-05-30

Dédié aux passionnés des machines venues tout droit du pays du soleil levant, cet événement s’est imposé comme l’un des plus grands succès en Europe. Drift, cosplay, tuning, expositions…

communication@utac.com

English :

Dedicated to enthusiasts of machines straight from the land of the rising sun, this event has established itself as one of the most successful in Europe. Drifting, cosplay, tuning, exhibitions…

