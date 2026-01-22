J’apprends à m’occuper de mon âne Champseau Peyrat-le-Château

J’apprends à m’occuper de mon âne

Prends ce licol nous allons chercher ton âne au pré. Touche l’animal, caresse ses naseaux… Ton nouveau copain aime les câlins ! Avant de partir en promenade, à toi de le préparer il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer ses sabots… Avec autant d’application, je suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, et des chaussures fermés. .

Champseau 156 route de la Cascade Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055569414 contact@anes-de-vassiviere.com

