Jardin à la loupe Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou – 78400 (France)

Partez à la découverte du jardin du Musée d’Art et de Culture Soufis MTO® et observez la nature de près grâce à une loupe et un guide mis à votre disposition !

En famille, explorez le jardin du MACS MTO lors d’une visite libre, ludique et immersive. Munis de loupes, petits et grands sont invités à observer de plus près les plantes, insectes et autres habitants discrets du jardin. À l’aide des fiches fournies par le musée, apprenez à reconnaître ces petites merveilles de la nature, découvrez leurs secrets et leur rôle dans l’écosystème. Une expérience sensorielle et pédagogique pour éveiller la curiosité des enfants comme des adultes, et porter un nouveau regard sur la biodiversité qui nous entoure.

Fruit d’une fusion harmonieuse entre la nature et l’art soufi, le jardin du MACS MTO est un espace verdoyant empreint de sérénité. Véritable création artistique vivante, le jardin du musée est considéré comme une œuvre à part entière de sa collection. Il offre une expérience immersive multisensorielle et propose les associations les plus inattendues, faisant coexister les espèces évoquées dans la culture soufie et l’environnement des Yvelines. Riche de nombreuses essences rares, le jardin invite à (re)découvrir les propriétés allégoriques, médicinales et culinaires des fleurs et des arbres. Devenu refuge LPO depuis 2025, il offre des espaces de nidification aux oiseaux les plus fragiles, grâce à des nichoirs discrets et protégés.