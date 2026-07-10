« Jardin au naturel », le Refuge LPO du Grand Blottereau ! Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Lors de la Folie des Plantes, découvrez le Refuge LPO de ce beau parc nantais et apprenez les bons gestes à mettre en place pour favoriser la biodiversité ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97



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