UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

« Jardin au naturel », le Refuge LPO du Grand Blottereau ! Parc du Grand Blottereau Nantes

samedi 5 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

« Jardin au naturel », le Refuge LPO du Grand Blottereau ! Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 16:00
Gratuit : non  Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Lors de la Folie des Plantes, découvrez le Refuge LPO de ce beau parc nantais et apprenez les bons gestes à mettre en place pour favoriser la biodiversité ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97


Afficher la carte du lieu Parc du Grand Blottereau et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)