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Jardin des langues : initiation au polonais Bibliothèque Drouot Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris

Jardin des langues : initiation au polonais Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Drouot
Adresse
11 rue Drouot
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation sur place, par téléphone ou en écrivant à bibliotheque.drouot@paris.fr</p>

Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !

Nous vous proposons donc un atelier de découverte de la langue et de la culture polonaises animé par Thomas Merkez de l’Institut polonais de Paris.

À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous propose de vous initier à la culture et à la langue polonaises !
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en écrivant à bibliotheque.drouot@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


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