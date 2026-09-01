Jardin des langues : initiation au polonais Bibliothèque Drouot Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !
Nous vous proposons donc un atelier de découverte de la langue et de la culture polonaises animé par Thomas Merkez de l’Institut polonais de Paris.
À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous propose de vous initier à la culture et à la langue polonaises !
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en écrivant à bibliotheque.drouot@paris.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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