Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine Serigny Belforêt-en-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Serigny · Belforêt-en-Perche
Informations pratiques
Belforêt-en-Perche
Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine
Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du jardin botanique du Bois du Puits
Vous pourrez parcourir le domaine de 4.5 hectares pour découvrir plus de 2000 variétés étiquetées à travers plusieurs espaces jardin miroir, italien, coquin … Livret de jeu pour les enfants. Aire de pique-nique disponible sur demande préalable. Payant. .
Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 07 64 18 82 leboisdupuits@gmail.com
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English : Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine
L’événement Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand
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