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AGENDA · Belforêt-en-Perche

Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine Serigny Belforêt-en-Perche

samedi 19 septembre 2026 · Serigny · Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Serigny
Adresse
Jardin le bois du puits
Ville
61130 Belforêt-en-Perche
Département
Orne
Tarif

Belforêt-en-Perche

Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine

Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du jardin botanique du Bois du Puits

Vous pourrez parcourir le domaine de 4.5 hectares pour découvrir plus de 2000 variétés étiquetées à travers plusieurs espaces jardin miroir, italien, coquin … Livret de jeu pour les enfants. Aire de pique-nique disponible sur demande préalable. Payant.   .

Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 07 64 18 82  leboisdupuits@gmail.com

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English : Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine

L’événement Jardin du Bois du Puits Journée du Patrimoine Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand

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