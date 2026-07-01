Jardin en ville, concert dans le jardin Jardin en Ville, Gouarec
dimanche 19 juillet 2026 · Jardin en Ville, · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Jardin en ville, concert dans le jardin
Jardin en Ville, 16 Rue au Lin Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Quand l’Angleterre murmure à la Bretagne, naît un univers intime et délicat, porté par la sensibilité de Simon Scardanelli au chant et à la guitare, et la finesse de Sophie Caudin, multi-instrumentaliste inspirée. Les compositions originales prennent leur temps, se déploient avec subtilité entre guitare, accordéon, flûte traversière, ukulélé et voix. Un folk chaleureux et feutré, tout en nuances qui invite à l’écoute, à la proximité et à l’émotion. Le tout dans un cadre bucolique d’un jardin remarquable qui se visite à loisir.
Org. Un Jardin en Ville .
Jardin en Ville, 16 Rue au Lin Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 23 16 38
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English :
L’événement Jardin en ville, concert dans le jardin Gouarec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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