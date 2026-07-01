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AGENDA · Longwy

Jardin ouvert et petit marché Longwy

dimanche 19 juillet 2026 · Longwy

Jardin ouvert et petit marché Longwy

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
23 rue Saint Louis
Ville
54400 Longwy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Longwy

Jardin ouvert et petit marché

23 rue Saint Louis Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Programme
– Petit marché avec les créations d’artistes et d’artisans.
– Exposition d’œuvres de plusieurs artistes.
– Boissons, gâteaux et gourmandises en vente sur place.
– Trampoline et pétanque pour les petits et les grands.Tout public
0  .

23 rue Saint Louis Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 30 91 67 61 

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English :

Program:
– Small market featuring works by artists and artisans.
– Exhibition of works by several artists.
– Drinks, cakes, and treats available for purchase on site.
– Trampoline and pétanque for kids and adults alike.

L’événement Jardin ouvert et petit marché Longwy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DU GRAND LONGWY

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