Informations pratiques

Longwy

Jardin ouvert et petit marché

23 rue Saint Louis Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Programme

– Petit marché avec les créations d’artistes et d’artisans.

– Exposition d’œuvres de plusieurs artistes.

– Boissons, gâteaux et gourmandises en vente sur place.

– Trampoline et pétanque pour les petits et les grands.Tout public

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23 rue Saint Louis Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 30 91 67 61

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English :

Program:

– Small market featuring works by artists and artisans.

– Exhibition of works by several artists.

– Drinks, cakes, and treats available for purchase on site.

– Trampoline and pétanque for kids and adults alike.

L’événement Jardin ouvert et petit marché Longwy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DU GRAND LONGWY