Jardin ouvert et petit marché Longwy
dimanche 19 juillet 2026 · Longwy
Informations pratiques
Longwy
Jardin ouvert et petit marché
23 rue Saint Louis Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Programme
– Petit marché avec les créations d’artistes et d’artisans.
– Exposition d’œuvres de plusieurs artistes.
– Boissons, gâteaux et gourmandises en vente sur place.
– Trampoline et pétanque pour les petits et les grands.Tout public
0 .
23 rue Saint Louis Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 30 91 67 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Program:
– Small market featuring works by artists and artisans.
– Exhibition of works by several artists.
– Drinks, cakes, and treats available for purchase on site.
– Trampoline and pétanque for kids and adults alike.
L’événement Jardin ouvert et petit marché Longwy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DU GRAND LONGWY
À voir aussi à Longwy (Meurthe-et-Moselle)
- Exposition de Jean-Michel Blanchouin Puits de Siège Longwy 20 juillet 2026
- Brocante et marché du terroir Longwy 9 août 2026
- Exposition Anne Mura Puits de Siège Longwy 10 août 2026
- Exposition de Sylvette Woerner Puits de Siège Longwy 31 août 2026
- Trail urbain de Longwy Longwy 13 septembre 2026