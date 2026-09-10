JARDIN VIVANT – BIODIVERSITÉ, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

JARDIN VIVANT – BIODIVERSITÉ Samedi 19 septembre, 14h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En collaboration avec le service environnement de la Ville de Vaulx-en-Velin.

Cet atelier propose une découverte du jardin et de la biodiversité locale à travers l’observation des plantes et des petits animaux du sol et de l’air. Les participants pourront apprendre à reconnaître certaines espèces, comprendre leur rôle dans les écosystèmes (chaîne alimentaire, reproduction, cycle de vie) et découvrir leurs interactions avec leur environnement. L’atelier s’appuie sur des observations sur site, des échanges et des supports pédagogiques (loupe, enregistrements sonores, observation du chant des oiseaux).

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

En collaboration avec le service environnement de la Ville de Vaulx-en-Velin.

©Ville de Vaulx-en-Velin