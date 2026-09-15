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Jardinage au jardin partagé Paysages Nourriciers du Breil Parc Georges Méliès Nantes

mardi 22 septembre 2026 · Parc Georges Méliès · Nantes

Jardinage au jardin partagé Paysages Nourriciers du Breil Parc Georges Méliès Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Parc Georges Méliès
Adresse
24-26 Rue Georges Méliès, 44100 Nantes
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Vous avez envie de mettre les mains dans la terre ?Vous êtes novice, ou un super pro du jardin ? Venez nous rejoindre !Chaque semaine (mardi de 14h à 16h), l’équipe de La SAUGE anime des permanences au jardin partagé du Breil, dans le cadre du dispositif Paysages Nourriciers de la Ville de Nantes.Venez planter, entretenir, récolter, vous faire du bien au corps et à la tête, dans un esprit convivial et collectif. Et repartez avec votre récolte, à déguster à la maison !

Parc Georges Méliès Nantes 44036
0651428020


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