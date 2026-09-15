Jardinage au jardin partagé Paysages Nourriciers du Breil Parc Georges Méliès Nantes
mardi 22 septembre 2026 · Parc Georges Méliès · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Vous avez envie de mettre les mains dans la terre ?Vous êtes novice, ou un super pro du jardin ? Venez nous rejoindre !Chaque semaine (mardi de 14h à 16h), l’équipe de La SAUGE anime des permanences au jardin partagé du Breil, dans le cadre du dispositif Paysages Nourriciers de la Ville de Nantes.Venez planter, entretenir, récolter, vous faire du bien au corps et à la tête, dans un esprit convivial et collectif. Et repartez avec votre récolte, à déguster à la maison !
Parc Georges Méliès Nantes 44036
0651428020
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