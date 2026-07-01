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Jardiner au naturel à Bordeaux (Maison éco-citoyenne), Maison Ecocitoyenne, Bordeaux

vendredi 28 août 2026 · Maison Ecocitoyenne · Bordeaux

Jardiner au naturel à Bordeaux (Maison éco-citoyenne), Maison Ecocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Maison Ecocitoyenne
Adresse
quai Richelieu 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
gratuit (sur inscription)

Jardiner au naturel à Bordeaux (Maison éco-citoyenne) Vendredi 28 août, 14h00 Maison Ecocitoyenne Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :
– l’eau, une ressource préciseuse
– découverte de la chauve-souris
– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 29 août de 14h à 16h
Lieu : Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole, quai richelieu, 33000 Bordeaux
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre« 
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Maison Ecocitoyenne quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à venir à Bordeaux (Maison éco-citoyenne) Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh

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