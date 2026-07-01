Jardiner au naturel à Bordeaux (Maison éco-citoyenne), Maison Ecocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Jardiner au naturel à Bordeaux (Maison éco-citoyenne) Vendredi 28 août, 14h00 Maison Ecocitoyenne Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :

– l’eau, une ressource préciseuse

– découverte de la chauve-souris

– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 29 août de 14h à 16h

Lieu : Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole, quai richelieu, 33000 Bordeaux

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Maison Ecocitoyenne quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à venir à Bordeaux (Maison éco-citoyenne) Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh