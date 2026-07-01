Jardiner au naturel (EN LIGNE), En ligne, Bordeaux

Informations pratiques

Jardiner au naturel (EN LIGNE) Mardi 8 septembre, 18h00 En ligne Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T18:00:00+02:00 – 2026-09-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T18:00:00+02:00 – 2026-09-08T19:30:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :

– l’eau, une ressource préciseuse

– découverte de la chauve-souris

– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : mardi 8 septembre de 18 h à 19h30

Lieu : EN LIGNE (un lien vous sera envoyé avant l’atelier par mail)

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

En ligne Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à cet atelier EN LIGNE Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh