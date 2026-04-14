Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin Coquelicot, Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles / Le Jardin Coquelicot, Gundershoffen

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin Coquelicot Dimanche 7 juin, 10h00 Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles / Le Jardin Coquelicot Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ (donne accès à tous les 8 jardins de l’association L’Herbe folle) Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Karine a dû compter avec un hôte imposant : le grand noyer et son ombre bienfaisante.

Les premiers massifs ont donc pris naissance tout autour de cet arbre majestueux : rosiers anciens, pavots et hortensias, pivoines et hostas, géraniums vivaces et camomilles des jardins.

L’un des joyaux du Jardin Coquelicot est la belle terrasse construite en pierre de grès des Vosges et admirablement plantée de rosiers qui fleurissent tout l’été dans des camaïeux de rose et de blanc : Raubritter, Pink Spray, Mozart et Pergolese rivalisent de fraîcheur sous le soleil de l’été !

Découvrez le Parcours Jardin de roses, d’abeilles et de groseilles.

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles / Le Jardin Coquelicot 14 rue de la fontaine 67110 Griesbach Gundershoffen 67110 Griesbach Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] Présences d’exposants, animations diverses. Places de parkings dans la rue et à la salle communale de Griesbach.

Karine a dû compter avec un hôte imposant : le grand noyer et son ombre bienfaisante.

©Amélia Mattern