Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin des Cardamines, Le Jardin des Cardamines, Reichshoffen

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin des Cardamines Dimanche 7 juin, 10h00 Le Jardin des Cardamines Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ (donne accès aux 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Bénéficiez de la présence d’exposants et d’animations diverses.

Découvrez le Parcours Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles.

Le Jardin des Cardamines 3 rue des Cardamines 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Reichshoffen Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] On déambule dans ce jardin, avec les arbrisseaux pour compagnons, dans les allés fleuries de rosiers, d’euphorbes majestueuses, sous l’arcade d’une glycine maîtrisée avec soin. C’est un petit jardin qui est valorisé jusqu’au moindre centimètre carré, avec une diversité insoupçonnée. Places de parkings dans la rue.

Bénéficiez de la présence d’exposants et d’animations diverses.

©Amélia Mattern