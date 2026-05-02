Reichshoffen

Spectacle STRASS

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La musique emporte corps et émotions dans un univers scintillant où chacun devient star le temps d’un soir. Le chœur Dièz’elles mêle chant et danse dans un spectacle inspiré de comédies musicales variées, entre grands classiques et découvertes.

Quand rythmes et mélodies nous emportent dans le tourbillon de la vie, c’est le corps entier qui vibre d’émotions et jubile de pouvoir se mouvoir sur les notes d’une chanson.

Les feux de la rampe s’allument, les paillettes éblouissent les rétines et impriment des étoiles dans les yeux de tous ceux qui auraient voulu être des artistes.

Laissons entrer ce soleil pour devenir les rois du monde, juste pour un soir, être les stars de notre propre histoire. Et se sentir pousser des ailes, quelque part, au-dessus de l’arc-en-ciel, en compagnie de l’ensemble vocal Dièz’elles.

Chœur de femmes qui a fait voler pupitres et partitions dès sa première année, pour privilégier les pas de danses et autres déhanchés, Dièz’elles se devait de compléter son répertoire avec ces quelques morceaux choisis de comédies musicales aux styles variés, puisées aussi bien en France qu’à Broadway.

STRASS, un programme à multiples facettes, qui fera aussi bien fredonner les fans que découvrir aux curieux des titres méconnus. .

12 rue du Général Koenig Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 75 42 35 diezelles@gmail.com

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English :

The music transports the body and emotions into a glittering universe where everyone becomes a star for the evening. The Dièz?elles chorus mixes song and dance in a show inspired by a variety of musicals, from the great classics to new discoveries.

L’événement Spectacle STRASS Reichshoffen a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte