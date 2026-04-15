Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin des Dames-Jeannes, Le Jardin des Dames-Jeannes, Reichshoffen
Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin des Dames-Jeannes, Le Jardin des Dames-Jeannes, Reichshoffen dimanche 7 juin 2026.
Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin des Dames-Jeannes Dimanche 7 juin, 10h00 Le Jardin des Dames-Jeannes Bas-Rhin
Passeport Jardin 5€ (donne accès aux 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Bénéficiez de la présence d’exposants et d’animations diverses.
Découvrez le Parcours Jardin de roses, d’abeilles et de groseilles.
Le Jardin des Dames-Jeannes 3 rue des Lanciers 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Reichshoffen Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] L’aménagement délicat de carrés fleuris d’alchémilles, de géraniums vivaces offre un écrin enchanteur à l’envol de rosiers grimpants tels que Ethel qui part à l’assaut du mirabellier, ou de Appel Blossom qui tutoie le sommet du saule ! Places de parkings dans la rue.
Bénéficiez de la présence d’exposants et d’animations diverses.
©Amélia Mattern
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