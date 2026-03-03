Oniris, le spectacle musical Reichshoffen

Oniris, le spectacle musical

16 rue du château Reichshoffen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-31

2026-05-29

Après Futurgence, chacun est reparti avec la même pensée en tête et si l’aventure recommençait un jour ? Chez Oniris, les rêves d’enfant prennent vie, mais certains se transforment parfois en cauchemar. 1 spectacle. 100 artistes. 3 soirées. Un moment hors du temps.

16 rue du château Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est contact.emoz@gmail.com

English :

After Futurgence, everyone left with the same thought in mind: what if the adventure started all over again? At Oniris, childhood dreams come to life, but some turn into nightmares. 1 show. 100 artists. 3 evenings. A moment out of time.

