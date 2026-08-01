Informations pratiques

Lyons-la-Forêt

Jardins Féériques

Lyons-la-Forêt, église, Rue de l’Église Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-29

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-08-29

Le possible jardin imaginé par Paul Rousteau propose une immersion colorée et jubilatoire dans un univers inspiré de l’impressionnisme, en hommage à Claude Monet à l’occasion du centenaire de sa disparition.

Cette création vidéo accompagne le premier concert de Pierre Dumoussaud à la direction musicale de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen, faisant dialoguer image et musique dans une Normandie impressionniste où le timbre devient couleur et le silence respiration.

Le programme musical explore la naissance de la modernité française à travers Ropartz, Satie, Schmitt et Ravel. Les orchestrations de David Walter donnent un nouveau relief aux Gymnopédies et Gnossiennes de Satie, tandis que Schmitt évoque des paysages brumeux encore marqués par Wagner. Le voyage se clôt avec Ma Mère l’Oye de Ravel, conte musical aux raffinements délicats.

Artiste(s) Paul Rousteau et Opéra Orchestre Rouen Normandie

Horaires Le samedi 5 septembre 2026 à 20h, L’Aigle Eglise Saint-Martin

Le dimanche 6 septembre 2026 à 17h, Lyons-la-Forêt Eglise Saint-Denis

Le samedi 26 septembre 2026 à 20h, Rouen Chapelle Corneille .

Lyons-la-Forêt, église, Rue de l’Église Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 35 98 74 78

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English : Jardins Féériques

L’événement Jardins Féériques Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-07 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure