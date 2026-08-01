Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul Lyons-la-Forêt
samedi 15 août 2026 · Lyons-la-Forêt
Informations pratiques
Lyons-la-Forêt
Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul
2 Route Saint-Paul Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter d’une soirée porcelet au Camping Saint-Paul à Lyons-la-forêt le 15 août à 19h
Au programme, une soirée conviviale autour d’un repas comprenant une boisson, une part de porcelet et un dessert. Vous assisterez également à un feu d’artifice à 22h30.
Repas à 30€/personne.
Réservation au 06 47 98 16 75 .
2 Route Saint-Paul Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 47 98 16 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul
L’événement Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Lyons Andelle
À voir aussi à Lyons-la-Forêt (Eure)
- Exposition Le Pet Coloré Lyons-la-Forêt 14 août 2026
- Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt 14 août 2026
- Stages de Tennis Lyons-la-Forêt 17 août 2026
- Café peinture à l’atelier d’Alix Lyons-la-Forêt 21 août 2026
- Stages de Tennis Lyons-la-Forêt 24 août 2026