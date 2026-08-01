Informations pratiques

Lyons-la-Forêt

Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul

2 Route Saint-Paul Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée porcelet au Camping Saint-Paul à Lyons-la-forêt le 15 août à 19h

Au programme, une soirée conviviale autour d’un repas comprenant une boisson, une part de porcelet et un dessert. Vous assisterez également à un feu d’artifice à 22h30.

Repas à 30€/personne.

Réservation au 06 47 98 16 75 .

2 Route Saint-Paul Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 47 98 16 75

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English : Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul

L’événement Soirée Porcelet au Camping Saint-Paul Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Lyons Andelle