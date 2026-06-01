Jardins & Potagers de Pommarède-Langoiran, Les jardins de Pomarède, Langoiran

Jardins & Potagers de Pommarède-Langoiran Dimanche 7 juin, 09h00 Les jardins de Pomarède Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Notre association vous accueille avec plaisir à l’occasion de cette nouvelle édition de la fête de l’Agriculture et l’Alimentation 2026 en Entre-Deux-Mers, durant les Journées Nationales de l’Agriculture !

Portes ouvertes toute la journée ! A cette occasion, venez visitez notre espace associatif dédié à la culture de fruits, légumes et fleurs. Visite guidée sur demande, explications sur les différentes techniques de jardinage, observation de nos amies abeilles, dégustation gratuite de leur miel (millésime 2025 : toutes fleurs et acacia), repas et goûter partagé (en mode auberge espagnole, chacun amène et nous partageons).

A noter que l’ACCA Langoiran organise un vide grenier dans le parc de Pommarède sur cette même journée. Venez nombreuses et nombreux profiter de ce magnifique care du parc de Pommarède, avec vue sur la vallée de la Garonne.

Pas de réservation nécessaire, l’espace sera ouvert toute la journée ! Accès libre (si présence d’un membre de l’association) et gratuit.

Parking gratuite sur place au niveau des écoles.

Notre association existe depuis presque 10 ans déjà ! Notre but est de permettre à nos membres (venant de Langoiran mais aussi des communes environnantes de l’Entre-Deux-Mers et même de l’autre côté de la Garonne !) de :

– cultiver leurs légumes, fruits, fleurs sur un sol sain, dans un cadre unique

– de partager leurs connaissances sur les techniques de jardinage mais aussi leurs recettes de cuisine (car oui, nous sommes des gourmand(e)s !)

– d’apprendre et de compléter leurs connaissance

– de faire du lien social entre membre mais aussi avec les visiteurs et membres d’autres associations

– de partager de bons moments d’échanges tout en profitant du bon air !

Pour notre arrosage, nous utilisons principalement l’eau de pluie que nous récupérons et lors des périodes sèches, nous nous approvisionnons aux sources coulant sur la commune.

Les jardins de Pomarède Château de Pommarède 33350 Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « potagers.langoiran@gmail.com »}]

Portes ouvertes des Jardins & Potagers de Pommarède-Langoiran jardinscollectifs

Jardins de Pommarede