Saint-Julien-des-Landes

Jaunay’Scapades Atelier bulle de joie Cultiver sa joie de vivre

Base de canoé de la Baudrière (rive gauche du Lac) Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

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Base de canoé de la Baudrière (rive gauche du Lac) Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Jaunay’Scapades Atelier bulle de joie Cultiver sa joie de vivre Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards