Jaunay’Scapades Concert Piano Plume Saint-Julien-des-Landes
Jaunay’Scapades Concert Piano Plume Saint-Julien-des-Landes mercredi 12 août 2026.
Saint-Julien-des-Landes
Jaunay’Scapades Concert Piano Plume
Base de canoé de la Baudrière (rive gauche du Lac) Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
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Base de canoé de la Baudrière (rive gauche du Lac) Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com
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English :
L’événement Jaunay’Scapades Concert Piano Plume Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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