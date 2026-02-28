Cinéma en plein air Saint-Julien-des-Landes
Cinéma en plein air Saint-Julien-des-Landes vendredi 28 août 2026.
Saint-Julien-des-Landes
Cinéma en plein air
Zone de loisirs Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
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Zone de loisirs Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 62 15
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English :
L’événement Cinéma en plein air Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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