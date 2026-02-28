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Cinéma en plein air Saint-Julien-des-Landes

Cinéma en plein air Saint-Julien-des-Landes vendredi 28 août 2026.

Adresse : Zone de loisirs Fief des Rainettes

Ville : 85150 Saint-Julien-des-Landes

Département : Vendée

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Julien-des-Landes

Cinéma en plein air

Zone de loisirs Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

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Zone de loisirs Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 62 15 

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English :

L’événement Cinéma en plein air Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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