AGENDA · Saint-Julien-des-Landes
Matinée Asso’s pour Tous Saint-Julien-des-Landes
samedi 29 août 2026 · Saint-Julien-des-Landes
Informations pratiques
Saint-Julien-des-Landes
Matinée Asso’s pour Tous
Salle Ernest Renaud, Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
.
Salle Ernest Renaud, Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 62 15 mairie@stjuliendeslandes.fr
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English :
L’événement Matinée Asso’s pour Tous Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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