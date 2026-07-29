Informations pratiques

Saint-Julien-des-Landes

Matinée Asso’s pour Tous

Salle Ernest Renaud, Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

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Salle Ernest Renaud, Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 62 15 mairie@stjuliendeslandes.fr

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English :

L’événement Matinée Asso’s pour Tous Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards