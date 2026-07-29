AGENDA · Saint-Julien-des-Landes
Fête estivale et feu d’artifice Saint-Julien-des-Landes
vendredi 7 août 2026 · Saint-Julien-des-Landes
Informations pratiques
Saint-Julien-des-Landes
Fête estivale et feu d’artifice
Zone du Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
.
Zone du Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire jambasketclub.secretariat@gmail.com
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English :
L’événement Fête estivale et feu d’artifice Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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