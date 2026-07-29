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AGENDA · Saint-Julien-des-Landes

Fête estivale et feu d’artifice Saint-Julien-des-Landes

vendredi 7 août 2026 · Saint-Julien-des-Landes

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Zone du Fief des Rainettes
Ville
85150 Saint-Julien-des-Landes
Département
Vendée
Tarif

Saint-Julien-des-Landes

Fête estivale et feu d’artifice

Zone du Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00

Date(s) :
2026-08-07

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Zone du Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire   jambasketclub.secretariat@gmail.com

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English :

L’événement Fête estivale et feu d’artifice Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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