Saint-Julien-des-Landes

Retraite bien-être

La Vrignaie Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:00:00

fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-11-20

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La Vrignaie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 40 08 06

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English :

L’événement Retraite bien-être Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-15 par CDT85