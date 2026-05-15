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Retraite bien-être Saint-Julien-des-Landes

Retraite bien-être Saint-Julien-des-Landes vendredi 9 octobre 2026.

Adresse : La Vrignaie

Ville : 85150 Saint-Julien-des-Landes

Département : Vendée

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Julien-des-Landes

Retraite bien-être

La Vrignaie Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 15:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :
2026-10-09 2026-11-20

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La Vrignaie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 40 08 06 

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English :

L’événement Retraite bien-être Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-15 par CDT85

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