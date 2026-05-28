Jazz à Buberté Le Bourg Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Jazz à Buberté

Le Bourg BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Jaco Parmentier group en concert avec Jaco Parmentier au piano, Henri de laTaille à la contrebasse et Jean-Victor de Boer à la batterie.

Verre de l’amitié offert à l’issue du concert par le comité des fêtes de Bubertré.

Sur réservation. .

Le Bourg BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 64 61 33 comitedesfetesbubertre@gmail.com

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English : Jazz à Buberté

L’événement Jazz à Buberté Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche