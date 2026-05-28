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Jazz à Buberté Le Bourg Tourouvre au Perche

Jazz à Buberté Le Bourg Tourouvre au Perche samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : BUBERTRE

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Jazz à Buberté

Le Bourg BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Jaco Parmentier group en concert avec Jaco Parmentier au piano, Henri de laTaille à la contrebasse et Jean-Victor de Boer à la batterie.
Verre de l’amitié offert à l’issue du concert par le comité des fêtes de Bubertré.
Sur réservation.   .

Le Bourg BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 64 61 33  comitedesfetesbubertre@gmail.com

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English : Jazz à Buberté

L’événement Jazz à Buberté Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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